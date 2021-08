Netflixが公式Twitterアカウントで実写ドラマ版カウボーイビバップのビジュアルを公開し、配信日が2021年11月19日になったと発表しました。この発表に伴って実写ドラマ版カウボーイビバップの公式Twitterアカウント(@bebopnetflix)も開設され、スパイク・スピーゲル(演:ジョン・チョー)、ジェット・ブラック(演:ムスタファ・シャキール)、フェイ・バレンタイン(演:ダニエラ・ピネダ)のメインキャラクター3人のカットも多数公開されています。

Netflixのツイートが以下で、内容は主役3人の配役と配信日が2021年11月19日になるという旨。

メインビジュアルはこんな感じで、右下には本物のコーギー犬が演じるアインも写っています。

作品公式Twitterアカウント(@bebopnetflix)では他にも複数の場面写真が公開されています。

Meet Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), and Faye Valentine (Daniella Pineda) in Cowboy Bebop, premiering November 19, only on Netflix. pic.twitter.com/nmapVDUZvJ— Cowboy Bebop (@bebopnetflix) August 23, 2021