打ち切りの『ゾーイの超イケてるプレイリスト』、ホリデー映画として復活

シーズン2で打ち切りが発表され、惜しむ声が続出していた米NBCのミュージカルコメディ『ゾーイの超イケてるプレイリスト』が、ホリデイムービーとして帰ってくるとDeadlineが伝えている。

、その後、ミニシリーズや映画、NBCの配信サービスPeacockでの救済など様々な形で継続の方法が模索されていた『ゾーイの超イケてるプレイリスト』。この度、配信会社Rokuによって映画という形で復活することに。まだ契約が完了したわけではなく、最終段階だと言うが、ようやく新たなホームを見つけることができたようだ。

製作陣が引き取り手探しに奔走していた一方、出演俳優の契約の問題が浮上。6月末で契約が切れてしまったのだ。しかし新たにメインキャストと再契約を結び、主人公ゾーイ役のジェーン・レヴィをはじめ、メインキャストは戻ってくるようだ。

今回、救済の手を差し伸べたRokuは「Fire TV」や「Apple TV」と並ぶ、米ストリーミング端末シェアトップの会社。超短編配信サービスQuibiが、数カ月限りでサービスを終了することになり、コンテンツなどの売却先を探していた際もRokuが買い取り、Roku Originalsとして配信した。『ゾーイの超イケてるプレイリスト』のホリデイムービーは、Roku初のオリジナル長編映画ということになる。

Rokuは前年比81パーセントの収益成長率であることが発表されている。今回の救済で『ゾーイの超イケてるプレイリスト』のファンが駈け込むことはもちろん、ブランディングにひかれた層も獲得し、さらなる成長が見込めるかもしれない。

具体的な日程などはまだ発表されていないが、ホリデイシーズンということを考えると、数々のクリスマスソングが登場する予感。が、どのように帰って来るのか楽しみだ。ぜひとも日本上陸してほしい。(海外ドラマNAVI)



『ゾーイの超イケてるプレイリスト』(C)MMXIX, LIONS GATE TELEVISION INC. AND UNIVERSAL TELEVISION, LLC ALL RIGHTS RESERVED.