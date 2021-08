開会式直前の関係者“辞任ドミノ”に始まり、メダル候補のまさかの敗戦やダークホースによる下馬評を覆しての戴冠劇、コロナ禍で開催され、明暗含めて多くの話題を呼んだ東京オリンピック。ついにその長い戦いも閉幕しました。そこで、オリンピック期間中(7月23日〜8月8日)の掲載記事の中から、文春オンラインで反響の大きかった記事を再公開します。(初公開日 2021年7月27日)。

中央区晴海にある東京五輪・パラリンピック選手村付近。

出会い系アプリ「Tinder」を起動すると引き締まった肉体でポーズをとり、これみよがしに自信に満ちた肉体美を魅せる選手たちが男女どちらも確認できる。プロフィールの背景には五輪のエンブレム、自国の国旗や競技名が書かれ《Here for the olympics!》、《Olympic Games Tokyo2020》、《2020 Olympian》などと自ら東京五輪に参加することを表明し、自身のInstagramを紐付けている選手もいる。競泳、柔道、ラグビー、レスリング、陸上…競技種目も多種多様だ。

選手村内の感染が危惧され、バブルの穴が叫ばれていた開会式前日の7月19日以降、「文春オンライン」特集班のもとに複数の「五輪選手の出会い系事情」に関する情報が寄せられた。

《五輪選手とTinderで繋がれる》

《日本人でモテるのは男性より女性、和服や着物写真に飛びついてきた》



Tinderで知り合った選手から送られてきた選手村の様子。日本選手団のものと思われる棟も見える

しかし、今回は異例のコロナ禍の中でのオリンピック開催だ。選手はもちろんコーチ、関係者も感染防止のための「行動ルール」が定められている。

「具体的には、ハグ、ハイタッチ、握手など物理的な接触を避ける、事前に提出した接触者リストに記載のある人とのみ一緒に過ごすようにするといった文言が書かれ、訪れることができる場所についても細かく定められています。宿泊施設を離れることができるのは、試合会場や事前に届け出たごく限定的な場所に行くときだけ。散歩をすることや、観光地、ショップ、レストラン、バー、ジムなどに行くことは禁じられています。

各規定に違反した場合には懲戒措置が取られる可能性があり、最も重い処罰が下ると永久的に大会へ参加することができなくなります。22日には、複数回のプレーブック違反が確認された外国人関係者に対し、厳重注意やIDカードの効力1日停止処分などを行なったことを、組織委員会の岩下剛警備局長が明かしています」(スポーツ紙担当記者)

厳しい行動規制が課せられていても何とか「出会い」を求める五輪選手たち。

取材班は、実際に「Tinder」を使用し複数の選手と今も交流をとり続けている中央区在住のA子さん(20代・会社員)に話を聞いた。

独身のA子さんのアプリの待ち受け画面は着物姿。彼女は英語も堪能で留学経験もある。開会式前日の7月22日以降、11名の選手、関係者と連絡をとりあったという。

「本当にアプリ上にオリンピック選手がたくさん出てきて驚きました。最初は本物かどうか疑っていたのですが、プロフィールにはInstagramアカウントも紐づいていて、そこに開会式の写真や競技中の写真があがっており本人だと思いました。なかには25日にはすでに決勝進出を決めている選手もいました。

マッチしたら最初はフランクに『Hey What's up』や『Hello』『Hey』という感じでメッセージが送られてきて会話が始まりました。そこから、『どこにいるの?』という会話になりました。こちらが選手村や開会式について、色々と質問をしても、一応答えてはくれましたが、それよりも直接会えるかどうかを気にしている様子でした。選手村の近くに住んでいることを伝えると、誰と住んでいるのかなど聞かれました」

A子さんのメッセージ履歴には、こんな選手とのやりとりが残されていた。

「Would like to see u. Bad that we cannot leave the village.(君に会いたいけど、選手村を離れられない)」

「good. But I need meet you. Not from tv.(いいね。でもテレビじゃなくて君に会いたい)」(ある参加選手)

「選手村には入れないことを伝えると、そこで多くの選手から返事が途絶えてしまいました。選手のなかにはどうやったら私を連れ込めるか模索している人もいました。開会式前日と開会式のお昼過ぎまでが一番メッセージのやりとりが多くて、ひっきりなしに通知がきていました。

ほとんどの人は1時間以内には返事がくる状態で、30分返事を返さないだけで、『Hellooo』と返事を催促するようなメッセージもきました。出会い目的のTinderなので、遊べる相手を探しているのは分かっていましたが、露骨な誘いは流石に気持ち悪く返事はしませんでした」(A子さん)

〈「I'm so bored,wanna meet and have some fun. I really want to have sex with a Japanese women. Do you want to have sex.(とても退屈だから、君にあって楽しいことをしたい。日本人の女性と本当にセックスがしたい。君はセックスしたい?)」(別の参加選手)〉

出会いを求めていたのは選手だけではない。A子さんは、とある国の柔道コーチを名乗る人物とも連絡をとりあっていた。コーチは参加人数の関係で開会式には参加ができなかったという。

〈「I don't going opening ceremony. But I can goo with out olimpic village. I have room in village and in the hotel near village.(開会式にはいかないよ。選手村から出られるよ。近くのホテルにも部屋をとっているから:原文ママ)」

「Really? Are you staff or athlete? (本当に? あなたは関係者なの? 選手なの?)」

「I am coach.(コーチだよ)」〉