新時代が到来！『BATWOMAN／バットウーマン ザ・ニュー・パワー』がリリース

バットマンが消えたゴッサム・シティを舞台に繰り広げられるDCドラマ『BATWOMAN/バットウーマン』。新たな主人公を迎えるそのシーズン2となる『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』がDVDレンタル開始、デジタル配信、ブルーレイ発売となる。

『THE FLASH/フラッシュ』や『SUPERGIRL/スーパーガール』など米CWのDCドラマを手掛けるグレッグ・バーランティが製作総指揮を務める『BATWOMAN/バットウーマン』。シーズン2では新たにライアン・ワイルダーを主人公に迎え、ヴィランからゴッサム・シティを守る。主演を務めるのは『MACGYVER/マクガイバー』のジャヴィシア・レスリー。



ケイト・ケインが失踪し、ケイトの父ジェイコブや仲間のルーク・フォックスは彼女を捜していた。メアリー・ハミルトンは家族の失踪事件に直面し、ソフィーは愛する人に本心を伝えられなかったことで苦悩していた。そして、アリスは自分の復讐を何者かに邪魔されたことに激怒していた。一方、25歳のホームレスのライアン・ワイルダーは偶然バットスーツを発見する。ライアンはそのスーツを鎧として使い、ゴッサムの街へ繰り出して行く―。

シーズン2ではDC作品でお馴染みのヴィランが多数登場する。映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』からブラックマスクが姿を見せ、ゴッサム・シティに"スネーク・バイト"として知られる危険な新薬をバラまき、支配力を強化する。また、連続殺人鬼ビクター・ザーズも登場し、バットウーマンの前に立ちはだかる。

『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』商品情報

10月13日(水)より

・デジタルレンタル

・ダウンロード販売

・DVDレンタル開始 Vol.1-9

・ブルーレイ コンプリート・ボックス 18,000円(税込)

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』BATWOMAN and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Batwoman series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. ABBREVIATED VERSION - © and ™ DC Comics © Warner Bros. Ent. Inc.