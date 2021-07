『CSI：マイアミ』デヴィッド・カルーソー演じるホレイショがモデルにした人物

2002年から2012年まで放送された人気犯罪捜査ドラマ『CSI:マイアミ』『CSI:マイアミ』のオリジナルキャストで、10シーズンにわたりデヴィッド・カルーソーが演じたホレイショ・ケイン。このキャラクターはある人物からインスピレーションを得ていたという。米Showbiz Cheat Sheetが伝えた。

米Factinateによれば、ケインはLAPD(ロサンゼルス市警)に実在する爆弾処理班の隊員を参考にしたのだという。彼の名前はジョン・ヘイズで、あまりに普通のとても分かりやすい名前だったためTVシリーズでは変更してホレイショ・ケインになったとのこと。

物語の舞台となるフロリダ州マイアミとは反対の海岸に位置するカリフォルニア州ロサンゼルスにいたヘイズだが、共同プロデューサーであり&脚本家のエリザベス・ディヴァインと友人であったことからアドバイザーとしてシリーズに関わることになり、ロサンゼルス市警でのすべての経験をディヴァインに共有したそう。ちなみに、ヘイズは後にスクリプトコンサルタントになっているが、その仕事には役者に警察のふるまいをレクチャーするという内容は含まれていないのだとか。

さらに、公式情報によれば、ホレイショ・ケインという名前はビクトリア朝時代の作家ホレイショ・アルジャーから得たとのこと。彼の作品は「無一文から大金持ちになった(Rags to riches)」の物語と言われており、厳しい境遇から成功を掴みとるアメリカンドリームを実現させていることが特徴。ホレイション・ケインも辛い子ども時代から警察の職につくまでの道のりを歩んでおり、これが"ホレイショ"という名前をつけるきっかけになったようだ。

ちなみに、シリーズの中でホレイショが存在を知らなかった息子カイルが登場するエピソードがあるが、これはモデルになったジョン・ヘイズとは関係のないものとのこと。

(海外ドラマNAVI)

