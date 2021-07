キット・ハリントンら出演の『モダン・ラブ』シーズン2、予告映像が公開！

豪華アンサンブルキャストで話題となった米Amazonのオムニバス恋愛ドラマ『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で』。新シーズンもそうそうたるメンバーが顔を揃えており、『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョン・スノウ役で人気が爆発したキット・ハリントンらが登場するシーズン2の予告映像が公開された。米Entertainment Weeklyが報じている。

『モダン・ラブ』は、NYタイムズ誌に連載された同名小説を原作に、1話30分のオムニバス形式で恋や家族愛、プラトニックラブ、自己愛など、様々な愛の形をユーモラスに美しく、そして時に悲痛に描くロマンティック・コメディ。



今回公開されたシーズン2の予告映像は、各エピソードのシーンをランダムに継ぎ合わせたスタイルとなり、キットは理想の女性と電車で出会う青年を演じている。二人は連絡先を交換せずに2週間後に会うことを約束するのだが、新型コロナウイルスの影響で外へ出ることができなくなる...。果たして、二人は再会することができるのか―。理想の女性役を、映画『ボヘミアン・ラプソディ』などに出演しているルーシー・ボーイントンが演じている。

予告映像には、同じく『ゲーム・オブ・スローンズ』で注目され、ファンタジー恋愛ドラマ『アウトランダー』のフランク・ランダル/ジョナサン・"ブラック・ジャック"・ランダルで知られるトビアス・メンジーズや、ヴァンパイアドラマ『トゥルーブラッド』に主演したアンナ・パキン、『ミッシング・レポート』のミニー・ドライヴァーらも姿を見せている。

From "Strangers On A (Dublin) Train" to acquaintances in an Irish town to...? July 12, 2021

When you find an unlikely ally "In The Waiting Room of Estranged Spouses" July 14, 2021