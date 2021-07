『ジュピターズ・レガシー』の原作者でドラマ版で製作総指揮を務めたマーク・ミラーがNetflixとタッグを組み、グラフィックノベル「King Of Spies」と、そのドラマ版を製作することが明らかとなった。米The Hollywood Reporterが報じている。

ミラーがストーリーを手掛ける「King Of Spies」は、Netflixのオリジナル・グラフィックノベルとしてリリースされる。主人公は英国最大の秘密諜報機関のスパイだったローランド・キング卿。スパイを引退し、脳腫瘍で余命が半年だと診断されたキングは、何度も救った世界は今も混乱の中にあり、見捨てられないと感じている。彼は残された時間と自分の能力を使って世直しに尽くし、同時に私生活で引き起こしたダメージの修復を願う。世界で最も危険な男が一匹狼となり、どこに死体が埋まっているのかも知っている。さあ、本物のモンスターを追いかけるときが来た...、と紹介されている。

Meet KING OF SPIES, a new project from Mark Millar and Netflix