本日よりHBO Max配信開始の新『ゴシップガール』この夏、日本上陸決定！

2007年から2012年まで放送され、日本でも一大ブームを巻き起こした『ゴシップガール』。当サイトでも、HBO Maxにてリブート版『Gossip Girl(原題)』の製作が進んでいることは度々お伝えしてきたが、本日よりアメリカで配信がスタートする話題作がこの夏、U-NEXTにて見放題独占配信されることがわかった。

の制作陣が再集結し、現代のニューヨーク、アッパー・イースト・サイドを舞台に、オリジナルシリーズのDNAを引き継ぎながらも、キャストを刷新。よりスキャンダラスに、よりファッショナブルに、新しく生まれ変わった『ゴシップガール』。

オリジナル版の登場人物でリブート版への復帰が決定しているのが、"ゴシップガール"として毎回ナレーションを担当していたクリステン・ベル(『グッド・プレイス』)。オリジナル版には基本的に声のみの参加だったクリステンが、ただ一人同じキャラクターとしての復帰が確定している。

新キャストは、ホイットニー・ピーク(『モリーズ・ゲーム』)、トーマス・ドハティ(『ディセンダント』『レガシーズ』)、ジョーダン・アレクサンダー(『Sacred Lies(原題)』)、ザイオン・モレノ(『Claws(原題)』)、エミリー・アリン・リンド(『コード・ブラック 生と死の間で』)、タヴィ・ゲヴィンソン(『スクリーム・クイーンズ』)、イーライ・ブラウン(『Pretty Little Liars: The Perfectionists(原題)』)、アダム・チャンラー=ベラット(『グッド・ワイフ』)エバン・モックら。

全10話で構成され、オリジナル版でクリエイターを務めたジョシュ・シュワルツとステファニー・サヴェージがリブート版でも製作総指揮を務め、脚本・製作総指揮を担ったジョシュア・サフランも続投する。

『Gossip Girl(原題)』は今夏、にて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)



