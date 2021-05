『スタートレック ディスカバリー』シーズン2が日本初放送＆『スタトレ』55周年特別企画！スタートレックまるごと20時間

人気SFドラマシリーズ『スタートレック ディスカバリー』のシーズン2がスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて日本初放送決定! さらに、シリーズ第1作『宇宙大作戦/スタートレック』の放送開始から55年周年を記念して、特別企画が実施される。

『宇宙大作戦』の約10年前を舞台に、繰り広げられる『スタートレック ディスカバリー』。

6月24日(木)22:00より放送されるシーズン2では、映画『ローマの休日』などで知られる名優グレゴリー・ペックの孫、イーサン・ペックが演じるスポックが登場する他、『マーベル インヒューマンズ』でブラックボルトを演じたアンソン・マウントがジェイムズ・T・カークがエンタープライズ号の艦長の座に就く前に、キャプテンを務めていた人物にあたるクリストファー・パイクに扮し、新シーズンを盛り上げる。

新たな船長を迎えに惑星バルカンへ向かう途中、ある救難信号を受信したUSSディスカバリー。信号は解読できないほど劣化しているが、USSエンタープライズからの信号だった。ティリー( メアリー・ワイズマン)の提案でモールス信号を使ってエンタープライズのクリストファー・パイク船長と通信することに成功し、パイク船長(アンソン)と彼のエンジニア、科学者をディスカバリー号に迎え入れることに。

そして、艦隊司令部による特別指令で、パイク船長が暫定的にUSSディスカバリーの船長として指揮を執ることに。そんなある日、10カ月前の戦時中に壊滅したと思われていた医療宇宙船USSハイアワサの残骸が小惑星に不時着しているのを発見し、パイク船長やバーナム(ソネクア・マーティン=グリーン)らは着陸部隊として生存者の救助に向かうのだった。

シーズン2について、製作総指揮を務めるアレックス・カーツマンは、「シーズン1では次から次にキャラクターを様々な舞台に移動させることに重点を置かざるを得ず、ひとりひとりに焦点を絞ることができなかった。シーズン2は前シーズンよりはるかに軽く、明るく、ファンの心を掴むような細かく親密な描写が多く見られるようになる」とコメント。

また、前シーズンからの分かりやすい大きな変化として挙げられるのは、クリンゴン人の髪の毛。どうやら戦争中のクリンゴンたちは頭髪を剃っており、戦争が終結した今は髪の毛を生やすようにしているという設定なのだという。これはファンの批判に応えての変更でもあるそうで、もっと早くファンには画面の中で説明すべきだったとカーツマンは答えている。

スーパー!ドラマTVでは、シリーズ第1作『宇宙大作戦/スタートレック』の放送開始から55年周年を記念して、「スタートレックまるごと企画」をお届け。

『スタートレック ディスカバリー』シーズン2の日本初放送にあわせ、シーズン1を全話一挙放送に加え、シーズン1とシーズン2をつなぐオムニバス短編『スタートレック ショートトレック』、さらにシーズン2レギュラーとなるクリストファー・パイクが登場する『宇宙大作戦』3エピソードの全20時間、『スタートレック』を大特集!



■『スタートレック ディスカバリー』シーズン1

全話一挙放送[二カ国語版]

6月19日(土)12:00スタート!

■『スタートレック ショートトレック』

全話一挙放送[二カ国語版]

6月19日(土)27:00スタート!

■『宇宙大作戦/スタートレック』

パイロット版「歪んだ楽園」[二カ国語版]

6月19日(土)28:50スタート!

■『宇宙大作戦/スタートレック』

シーズン1 HD完全版 第11話&12話「タロス星の幻怪人(前後編)」[二カ国語版]

6月20日(日)6:00スタート!





(海外ドラマNAVI)

Photo:

『スタートレック ディスカバリー』シーズン2 © 2018 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved./『スタートレック ショートトレック』Photo: James Dimmock/CBS 2017 © CBS Interactive Inc. All Rights Reserved./『宇宙大作戦/スタートレック』パイロット版 TM & © 2011 CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『宇宙大作戦/スタートレック』シーズン1 HD完全版 TM & © MMXX CBS Studios Inc. All Rights Reserved.