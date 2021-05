『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン5へ更新

映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ベイツ・モーテル』などに出演するフレディ・ハイモアが主演を務める大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』が、シーズン5へ更新されることが明らかになった。米Deadlineなどが報じている。

自閉症を抱えながらも、天才的な記憶力や空間認知能力を持つショーン・マーフィー(フレディ・ハイモア)が、カリフォルニアの権威ある病院に外科レジデントとして採用され、成長していく姿を描く『グッド・ドクター 名医の条件』。

放送局の米ABCによると、昨年11月に放送開始し、現在本国アメリカで放送中のシーズン4の視聴率は、毎週のTV放送および配信での35日間の後追い視聴の結果は2.98レーティングとなり、18-49歳層のライブ+同日の平均視聴率を397%上回った。また、35日間のマルチプラットフォームでの総視聴者数は1210万人を記録し変わらぬ人気を証明した。

全17話構成で5月までの放送が予定されているシーズン4にはフレディの他、アーロン・グラスマン役のリチャード・シフ(『ザ・ホワイトハウス』)、クレア・ブラウン役のアントニア・トーマス(『恋愛後遺症』)、アレックス・パク役のウィル・ユン・リー(『HAWAII FIVE-0』)、リア役のペイジ・スパラ(『ホーム・アゲイン』)、モーガン・レズニック役のフィオナ・グーベルマン(『リーサル・ウェポン』)らが出演している。

製作総指揮は『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』のデイヴィッド・ショアと、『HAWAII FIVE-0』のダニエル・デイ・キムが担う。

ABCは現在、現行のドラマの更新を決める時期に入ってきている。医療ドラマとして最長寿シリーズの『グレイズ・アナトミー』はシーズン18に更新できるよう複雑な交渉が行われていると言われており、主演のメレディス・グレイ役のエレン・ポンピオ、ミランダ・ベイリー役のチャンドラ・ウィルソン、リチャード・ウェーバー役のジェームズ・ピケンズ・Jr.と交渉中だという。なお、ジョセフィン・"ジョー"・ウィルソン役のカミーラ・ラディントンと、オーウェン・ハント役のケヴィン・マクキッド、テディ・アルトマン役のキム・レイヴァーの3人は、昨年の時点ですでに3年契約を結んでいる。

更新される可能性がありつつも、ショーランナーのクリスタ・ヴァーノフは以前のインタビューで「シーズン17の最終話は、作品そのもののフィナーレとしても受け取れるような内容になるように計画しています」と不透明な先行きに対応していることを明かしていた。ヴァーノフはABCと複数年契約を結んでいる。

その他にも、『グレイズ・アナトミー』のスピンオフドラマ『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?』の更新も検討中だ。

(海外ドラマNAVI)

