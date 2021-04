『ピーキー・ブラインダーズ』『ハリポタ』ヘレン・マックロリーの訃報を受け、共演者らが追悼

英歴史ギャングドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』でポリー・グレイを演じ、映画『ハリー・ポッター』シリーズのナルシッサ・マルフォイ役でも知られるヘレン・マックロリーががん闘病の末、現地時間4月16日(金)に52歳で亡くなったことが明らかとなった。

ヘレンの夫で、『HOMELAND』や『ビリオンズ』などに出演しているダミアン・ルイスが妻の訃報をTwitterで報告し、その死を追悼している。

April 16, 2021

「強く美しい女性だったヘレン・マックロリーが、がんと勇敢に闘った後、家族と友人の大きな愛に包まれながら自宅で安らかに息を引き取ったことを報告します。妻は恐れることなく、彼女が生きたように亡くなりました。私たちはヘレンを心から愛していて、彼女と人生を共にできたことを幸運に思っています。妻は眩しいほどに燃え尽きました。さあ、愛しい人よ。空へと旅立って。ありがとう」

『ハリー・ポッター』にルシウル・マルフォイ役で出演し、ヘレンと夫婦を演じたジェイソン・アイザックスも追悼の意を投稿。

Hold those you love and tell them every day. It's all we have. April 17, 2021

「何年も前にヘレンと私は映画で一緒にオーディションを受け、私は家に帰ってエマ(ジェイソンの妻)に、"今までで最高の女優に出会ったと思う"と言いました。観客を魅了するヘレンを何年も観た後だったし、共演は無理かと思っていましたが、幸運なことに、私はヘレンがすごく愉快でびっくりするくらいいたずらっ子で、惑星規模の大きな心を持っていると知ることができました。『ハリー・ポッター』に出演しながらもヘレンのファンだった私は、劇中で彼女と結婚して、素晴らしきヘレン・マックロリーと一緒に笑えたことが常にハイライトでした。ですが、彼女の誇るべき功績は、彼女を支える愛すべき家族を築いたことです。ダミアンと子どもたちに愛を贈ります」

April 16, 2021

『ピーキー・ブラインダーズ』で製作総指揮を務めているカリン・マンダバッハは、米Deadlineに向けてヘレンに対する追悼の意を声明で発表した。「最初に(クリエイターの)スティーヴン(・ナイト)がポリーのキャラクターを思いついたとき、(主役の)トミーに何かが起こった場合、ポリーがビジネスを運営するべきだと言っていました。ヘレンのような人間性の深さを持つ女優のみが、その役割を引き継ぐことができたでしょう。ヘレンは本当にクールだったので、彼女が世界のビジネスを回すことができたら良かったのにと思いました」

ヘレンは『ピーキー・ブラインダーズ』や『ハリー・ポッター』の他、アカデミー賞作品賞にノミネートされた『クィーン』で元英首相トニー・ブレアの妻で弁護士のシェリー・ブレアを演じ、『007 スカイフォール』や『ヒューゴの不思議な発明』、『人生はシネマティック!』『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』など数多くの作品で活躍した。

I'm so saddened by the passing of Helen McCrory. A true treasure taken way too early.

She was an absolutely Brilliant person and a phenomenal actress. My heart go's out to her family. — tom ellis (@tomellis17) April 16, 2021

Helen Mirren(@helenmirren)がシェアした投稿

We are sad to report the death of actress Helen McCrory, who starred in 'The Vampires of Venice' April 16, 2021

We are deeply saddened to hear of the passing of our beloved Helen McCrory, who played Narcissa Malfoy with such depth and brilliance in the Harry Potter film series. She was a wonderful actor and a very dear friend; Harry Potter fans will miss her very much. April 16, 2021

映画やドラマの他に舞台にも出演し、多岐にわたる分野で才能を発揮したエレンのご冥福を心よりお祈り致します。(海外ドラマNAVI)

