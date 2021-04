『THE FLASH／フラッシュ』未来の娘の次は...シーズン7に◯◯が登場！

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7に、バリー・アレン/フラッシュとアイリスに関わる人物が登場する。米Entertainment Weeklyなどが報じている。

『THE FLASH』シーズン4&5には、バリーと妻アイリスの未来の娘ノラが登場したが、シーズン7では未来で誕生する二人の息子バート・アレン/インパルスも姿を見せることに。

バートは父親と同じく俊足のスーパーヒーローとしてシリーズ通算150話目を迎えるシーズン7の第17話に登場する。公式概要によると、「地球上で最速のティーンエイジャーだが、衝動的な行動を好むため、息子の登場に唖然とした両親のバリーとアイリスは、バートに忍耐力を教えようと手を尽くす。しかし、チーム・フラッシュにとって最大の脅威を食い止めるためには家族が協力し、目的を達成する必要がある」と紹介されている。

まるでデジャヴのようだが、演じるのはディズニーチャンネルの『うわさのツインズ リブとマディ』やNetflixの学園ロマンチック・コメディ映画『好きだった君へ:P.S.まだ大好きです』などに出演したジョーダン・フィッシャー。

Jordan Fisher(@jordanfisher)がシェアした投稿

シーズン4&5でバリーとアイリスの娘エクセスことノラも同じくスピードスターで、大きな過ちを犯して両親に助けを求めるために未来からやって来ていた。ノラを演じたのは、『Black Sails/ブラック・セイルズ』やドラマ版『リーサル・ウェポン』などに出演しているジェシカ・パーカー・ケネディ。

なお原作コミックスでは、30世紀に生きるバートはバリーの息子ではなく孫として描かれている。それだけでなく、母側の血統により、バリーの大敵であるリバースフラッシュの子孫でもあるという設定だ。最終的にバートは4代目のフラッシュとなるが数奇な運命を辿り、2011年に始まった「The New 52」にも登場している。

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7はCWにて放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE FLASH/フラッシュ』THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.