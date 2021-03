『グッド・ドクター』外科部長マーカス役ヒル・ハーパー「去り方の希望がある」

米ABCの医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で、マーカス・アンドリュース医師を演じるヒル・ハーパーが、本作からの去り方について希望があるとインタビューで明かした。英Digital Spyが報じている。

Digital Spyの独占取材に応じたヒルは、「視聴者が見たいと思う限り、そして制作側が僕を雇ってくれる限り、この作品をやりたいと思っているよ」と始めたうえで、アンドリュース医師の去り方のアイデアを語った。

ドラマでは時に死をもってキャラクターを終わらせることもあるが、アンドリュースが殺されないことを望んでいるという。「これまでにも演じたキャラクターが殺されたことはあったけど、それはあまり好きではない。自分のキャラクターが死ぬというのはいいものではないからね。どちらかというと、輝く栄光があるうちに、夕日に向かって走っていく方がいい。そして、(ウエスタンで有名な俳優)ジョン・ウェインのように、"See ya later everybody(またな、みんな)"と走り去っていきたいね。別れを告げる方法としては、タクシーに乗ってさよならを言い去って行くよりはいいかもしれない」

また、ヒルは長寿医療ドラマのように『グッド・ドクター』もずっと続いていくことも希望しているという。「根本的なレベルで心に響く作品に参加する機会を得たとき、わかると思う。この作品では、"どんな人の発言も大切で価値がある"というメッセージを発しているけど、同時にエンターテインメントでもあり、涙あり、笑いありで、心に訴えかけてくる。脚本がとても良いので、ずっとやりたいね。本当に本作が好きなんだ」

現在米国で放送中のシーズン4では、あるキャラクターが患者の話をマスコミにリークしたため責任をとって解雇され、この作品を去って行った。果たしてアンドリュースは無事にずっと仲間とともにいることができるのだろうか。シーズン4は、毎週月曜日にABCにて放送中。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『グッド・ドクター 名医の条件』を見る★

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』

(c) Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.