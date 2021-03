『X-ファイル』デヴィッド・ドゥカヴニー、自身が執筆した小説のドラマ版に主演！

大ヒット超常現象ドラマ『X-ファイル』のフォックス・モルダー役で知られるデヴィッド・ドゥカヴニーが、自身が執筆した小説のドラマ版で主演・脚本を務めることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

今回ドラマ化することになったのは、今年2月にアメリカで出版されたデヴィッドの小説「Truly Like Lightning」。

TRULY LIKE LIGHTNING is an adventure that traces the epic roots of how we got here and how we might get out and how we make sense of right and wrong in a world of religious, political, personal, & historical extremes. Out Feb 2nd from September 28, 2020