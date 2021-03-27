¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¡ª
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤ª¤È¤®ÏÃ¤È¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¤·¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ÊÆABC¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØEpic¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¥Ã¥Ä¥£¥¹¤È¥¢¥À¥à¡¦¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Ä¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡ØEpic¡Ù¤Ï¡¢¤ª¤È¤®¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤ä¡Ø11¡¿22¡¿63¡Ù¤Ç¥Ú¥ó¤ò¼¹¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¥º¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ç¤ªÆë¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤äÅ¨¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î°¦¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¡ØEpic¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ñ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ in ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ä¡ØHolby City¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¨¥ì¥Î¥¢¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥«¡£Èà½÷¤Ï¿ÀÈëÅª¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¤ò¿¿¼Â¤Î°¦¤ÎÆ»¤ØÆ³¤¯¥¶¡¦¥·¡¼¥¢¤ò±é¤¸¤ë¡£
Ellie Fanyinka(@ellie_fanyinka_)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥¨¥ì¥Î¥¢¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥´¥Ã¥º¡Ù¤ä¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¥Ë¡¼¥ë¡¦¥²¥¤¥Þ¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëNetflix¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¡ØSandman¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¥Ã¥Ä¥£¥¹¤È¥¢¥À¥à¡¦¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Ä¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤ÏDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÁ´¥·¡¼¥º¥óÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù© 2011 ABC Studios. All Rights