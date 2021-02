『ゲーム・オブ・スローンズ』キャスト、人気ビデオゲーム『The Last Of US』ドラマ版に出演

米HBOの大ヒット大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャストが、同局が製作する人気ビデオゲーム『The Last of US(原題)』のドラマ版に出演することが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

ドラマ版『The Last of US』に出演することになったのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』でオベリン・マーテルを演じたペドロ・パスカルと、熊の島の領主の座を引き継ぐことになった少女リアナ・モーモントを演じたベラ・ラムジー。

ドラマ版の舞台は、現代社会が崩壊してから20年後の世界。主人公ジョエルは、抑圧された検疫区域からエリーという14歳の少女を連れ出すために雇われる。簡単に済むはずの仕事が、瞬く間に過酷で悲痛な旅へと変わり、アメリカを横断する二人は生き残るためにお互いを頼らなくてはならなくなる―。

ペドロがジョエル役で主演し、ベラがエリー役にキャスティングされている。二人は『ゲーム・オブ・スローンズ』に出演していたが共演シーンはなかった。

HBOのミニシリーズ『チェルノブイリ』でクリエイターを務めたクレイグ・メイジンと、ビデオゲームのディレクターであり、Naughty Dogの共同社長ニール・ドラックマンが指揮を執る。二人は共同で脚本・製作総指揮も担う予定だ。製作総指揮にはドラックマンのビジネス・パートナーで共同社長を務めるエヴァン・ウェルも名を連ねる。パイロット版でメガホンを取るのはロシア出身の映画監督カンテミール・バラゴフ(『Beanpole(原題)』)。

ペドロはDisney+(ディズニープラス)の人気ドラマ新作映画『Catherine, Called Birdy(原題)』に出演することが発表されたばかりだ。

(海外ドラマNAVI)

