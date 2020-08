再選を懸けた大統領選に挑むドナルド・トランプ氏。その実弟ロバート・トランプ氏が急死したことが報じられたが、彼の死はトランプ大統領一族にとって大きな意味を持つ。7月に出版され大きな話題となっている、姪が書いた一族の“内部告発本”に対し出版差し止めを訴えていたのが、他ならぬ実弟だったからだ。在米ジャーナリストの高濱賛氏が報告する。

【写真】トランプ大統領一族の告発本を出したメアリー氏

* * *

ドナルド・トランプ米大統領の実弟、ロバート・トランプ氏が8月15日夜、入院中のニューヨーク市内の病院で死去した。享年71。死因は新型コロナウイルスではないのか、との噂も出ているが、まだ明らかにされていない。

現職大統領の家族・親族の死去とはいえ、主要メディアは通常、小さく報道するものだが、ワシントン・ポストはじめ米主要紙はロバート氏の死について長文の記事を掲載した。その理由は、トランプ大統領の姪で臨床心理士(博士)のメアリーさん(55)の近著について、出版差し止め訴訟を起こしていたのがロバート氏だったからだ。

トランプ大統領は五人兄弟姉妹の次男。ロバート氏は末っ子だった。ロバート氏は、2016年11月11日、大統領当選祝賀会の席上、「兄を1000%支持する」と叫んで以来、公の場に姿を見せたことはない。

そのロバート氏の名前が米メディアに大見出しで出たのは今年7月。トランプ大統領の長兄フレッド・ジュニアの一人娘、臨床心理士のメアリーさんがトランプ一族の内幕を告発した本を出版した時だった。この本のタイトルは、「Too Much and Never Enough:How My Family Created the Most Dangerous Man」。邦訳は『「世界で最も危険な男 「トランプ家の暗部」を姪が告発』で、9月15日に日本で出版される。

ロバート氏はこの本の出版差し止めの訴訟をニューヨーク連邦地裁に起こしたのだ。出版を一番恐れたのはトランプ大統領だった。ロバート氏は兄のトランプ大統領に代わって(おそらく命じられて)訴訟を起こしたのだ。

弟を苛め抜いた兄

この告発本をなぜ、トランプ大統領が恐れたのか。血の繋がった姪がトランプ一族の「忌まわしい内実」を克明に描き、臨床心理士という専門家として叔父のトランプ大統領を「社会病質人格障害者」(Sociopathic Tendencies)と指摘しているからだ。

ロバート氏は小さい頃から兄のトランプ大統領に苛められていた。そのロバート氏について、メアリーさんは新著の中でこう書いている。

「ドナルド(トランプ大統領)は子供の頃からロバートを苛めに苛め抜いた。ドナルドにとってはロバートを苛めるのは一つのゲームだった。ドナルドはそれを楽しんでいた。その結果、ロバートは成人になっても兄のドナルドには一切頭が上がらなかった。兄に言われたことを文句も言わずに嫌々でもやらざるを得なかった」

ロバート氏はボストン大学卒業後、著名な証券会社に入社。が、40歳の時に「トランプ・エンタープライズ」のカジノ経営者がヘリコプター墜落事故で死亡。急遽、その経営を任せられたが、赤字経営で倒産。48歳の時には「トランプ・マネージメント」部門に移り、50万ドルの年収を得ていた。

父親のフレッド・シニアが1999年に死去した際の財産相続協議では、すでにトランプ王国の「帝王」になっていた次男のトランプ大統領がすべて取り仕切った。

長男のフレッド・ジュニアは1981年、42歳の若さですでに他界。ロバート氏はトランプ大統領には全く頭があがらなかった。そこでトランプ大統領は遺産額の過小評価、脱税・不正申告などありとあらゆる違法行為を働いたと、メアリーさんは本の中で明らかにしている。

しかも財産相続をめぐる家庭内の協議は一切公表しないことで合意書を交わしていたと指摘。メアリーさんは、長兄がいないことをいいことに、メアリーさんとメアリーさんの兄には少ない相続金を渡していたことも明かしている。

トランプ大統領の言い分は、メアリーさんの兄の息子が脳性小児まひだったために、今後年間20万ドルを治療費に支給するから遺産相続額は「減額する」というものだったという。

ロバート氏は訴状の中で、「相続協議の内容は一切公表しないことを決めていたにもかかわらず、メアリーはその禁を破った」と提訴理由に挙げていた。しかし、連邦地裁は出版差し止め要求を退けた。

同書は発売と同時に爆発的な売れ行きで、8月16日現在135万部に達した。ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストでは4週連続トップの座を守っている。

トランプ大統領は、発売直後、「彼女とはほとんど会ったこともない。嘘を書きなぐることで私の両親と私を傷つけた。許しがたい。彼女はめちゃくちゃだ」と憤りをぶつけている。

ドナルド氏からの命令だった出版差し止めに失敗したロバート氏。今、兄の叱責や怒号から解放されてほっとしているのではないだろうか。まさに「R.I.P.」(安らかに眠る)かもしれない。