さよなら、ホームズ＆ワトソン！『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY ファイナル・シーズン』リリース決定

現代のニューヨークを舞台にホームズとワトソンの名コンビが難事件に挑む痛快犯罪推理ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』、そのファイナル・シーズンのDVDリリース日が決定した。

イギリスに戻り、追ってきたワトソンとともにロンドン警視庁の顧問として探偵業を続けていたホームズ。そんな二人の元にニューヨークから思いがけない知らせが届き、二人は独自に捜査を始めるが、その事件の裏にはテロ組織の影が...。果たして事件の黒幕は? そしてホームズとワトソンはアメリカに戻れるのか!?

新たなキャストとして、メディア王ライヘンバッハ役にジェームズ・フレイン(『GOTHAM/ゴッサム』)が登場。また、ホームズの父親モーランド、ホームズの元相棒のキティ、シーズン4に登場した嘘が得意なキャシーなど、ファイナル・シーズンにふさわしいキャラクターが再び姿を見せる。ワトソンが披露する粋なファッションの数々にも最後まで目が離せない。

主演のジョニー・リー・ミラーとルーシー・リューはこの最終シーズンも監督に挑戦。ジョニー・リーは第4話を、ルーシーは第11話で再びメガホンを取っている。彼らの演技だけでなく、その演出にも注目だ。また、第9話でシリーズ通算150エピソードを達成している。

ファイナルシーズンは全13話とこれまでよりも短いが、ワトソンの日本語吹替を担当する田中敦子が「いろいろなことがギュッと詰め込まれていて、逆に濃密なファイナルになっている」と語る通り、一話一話が濃密な内容に仕上がっている。

最後の推理は、愛しく、せつない。シリーズ史上最大最後の大どんでん返しが待ち受ける...。抜群のチームワークを持つスタッフ・キャストが生み出す人気ドラマの最終章をお見逃しなく!

ジョーン・ワトソンを守るため嘘の自白をしてアメリカを追放されたシャーロック・ホームズは、ワトソンとともに故郷ロンドンで探偵業を続けていた。そんな彼らの元に、ニューヨークから思わぬ知らせが届き、ホームズとワトソンは捜査を進めるうち、巨大な陰謀と対峙することに。名探偵の「最後の事件」、熱き推理と闘いは結末まで予測不能!



■商品情報

・『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY ファイナル・シーズン』

<セル>

DVD-BOX(9,300円+税)...9月2日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...9月2日(水)レンタル開始

・『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン6』

<セル>

トク選BOX(4,757円+税)...9月2日(水)発売

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY ファイナル・シーズン』

TM & © 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc.