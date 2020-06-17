³Ú¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¿·¤·¤¤´¥ÌÍ¥¢¥ì¥ó¥¸3Áª
mamatas¡Ê¥Þ¥Þ¥¿¥¹¡Ë
Çã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡£¤¹¤°ºî¤ì¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¿©¤ÙÊý¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£ÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÉ¬¸«¡ª´ÊÃ±¤Ë±ÉÍÜËþÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¢ö
case£±¡§¤È¤í¤È¤í¥Á¡¼¥º¤Î¥È¥Þ¥È¥é¡¼¥á¥ó¡Ê±ö¥é¡¼¥á¥ó»ÈÍÑ¡Ë
¢£ºàÎÁ
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó...1ÂÞ
¡¦¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹...200ml
¡¦¿å...250ml
¡¦ÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¡Ä1ÂÞ
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º...40g
¡¦µíÆý...Âç¤µ¤¸£±
¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¥Ñ¥»¥ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
¢£ºî¤êÊý
¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥Á¡¼¥º¡¦µíÆý¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¢¨²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤ë¤È¥Á¡¼¥º¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª
¢Æé¤Ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¦¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¡¢ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤æ¤Ç¤ë¡£
¢¨¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ÇÌîºÚ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡ª
£¥¹¡¼¥×¤ò²Ã¤¨º®¤¼¡¢´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢¨¥È¥Þ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¡ª¤½¤·¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¢ö
case£²¡§ºú¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥ê¥¾¥Ã¥È¡ÊÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó»ÈÍÑ¡Ë
¢£ºàÎÁ
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó...1ÂÞ
¡¦µíÆý...200ml
¡¦¿å...150ml
¡¦ÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¡Ä1/2ÂÞ
¡¦¤·¤á¤¸...30g
¡¦ºú¥Õ¥ì¡¼¥¯...20g
¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¥Ñ¥»¥ê
¢£ºî¤êÊý
¡ÂÞ¤ÎÃæ¤ÇÌÍ¤òºÕ¤¯¡£
¢¨ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æ¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë¡ª¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£
¢Æé¤ËµíÆý¡¦¿å¡¦ºÕ¤¤¤¿ÌÍ¡¦¤·¤á¤¸¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨»þ´ÖÄÌ¤ê¤æ¤Ç¤ë¡£
¢¨µíÆý¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª
£¥¹¡¼¥×¡¦ºú¥Õ¥ì¡¼¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¼¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢¨ºú¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤ÏÈ¾ÎÌ¤ÇOK¡£
case£³¡§½Á¤Ê¤·¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼ÌÍ¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó»ÈÍÑ¡Ë
¢£ºàÎÁ
¡¦ÆÚÆù...50g
¡¦¤â¤ä¤·...60g
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó...1ÂÞ
¡¦¿å...300ml
¡¦ÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¡Ä1ÂÞ
¡¦¤´¤ÞÌý...Å¬ÎÌ
¡¦Íñ²«...1¸ÄÊ¬
¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦ÀÄ¤Í¤®
¢£ºî¤êÊý
¡¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆÚÆù¡¦ÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯¤â¤à¡£
¢¨Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ê·Ú¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¡¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
£Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÅò¤ò¤ï¤«¤·¡¢ÌÍ¡¦¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¡£
¢¨¤â¤ä¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨UP¡ª
¤¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¡¼¥×¡¦¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¢¨Ì£¤Ë¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤è¤¦¡ª
¥´ï¤Ë¤â¤ê¤Ä¤±¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¦Íñ²«¤ò¤Î¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢¨Íñ¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡ª