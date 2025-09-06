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バッグの中身
バッグの中身紹介します！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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韓ドルメイクチャレンジ！
ポイントは切れ長のアイライン！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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一晩で可愛くなるナイトルーティン
デート前は徹底ケア♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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シャプンカラコンレポ
齋藤なぎささんイメージモデルカラコン♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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shein購入品
夏におすすめコーデ♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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爆美女になるためにやめたこと
これやめたら人生変わるhttps://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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キャンマジ新色レポ♡
使いやすくて可愛い♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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ヘアケアモーニングルーティン
これやるとふわふわサラサラ髪の毛爆誕！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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体型維持のために心がけてること
毎日の習慣が結果につながる！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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イエベ秋におすすめ回らない水光カラコン
イエベ秋さんにはこのカラコンがおすすめ！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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プールでのカラコンの使用はok？
プールでも盛りたい時は、、！！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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モテ髪ドライヤー
女度爆上がりドライヤーhttps://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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チートデイ♡
たまには爆食してストレス発散！https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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プールにおすすめのカラコン♡
プールで盛れるカラコン♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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旅行におすすめコンパクトメイクブラシ！
fillimilliは毛質がいいので本当におすすめです！Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAh…
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韓ドル直角ライン
これするだけで一気に韓国アイドルに♡https://www.instagram.com/itomisuzu_/…
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海外旅行ドライヤー問題これで解決！
ヨーロッパ4カ国（スペイン・ドイツ・フランス・イタリア）全部で問題なく使えました！ 軽いのに大風量で速乾！モードも豊富でとっても便利！ 旅行に…
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シートマスクってどっちが裏表？
知ってるればより効果的に使えるよね！Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c…
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日焼け止めの塗り残しが多いゾーン3選
特に鼻は凸の部分でもあるので、焼けやすい上に、ファンデが寄れやすい部分なので、念入りに塗りましょう！Instagramhttps://www.instagram.com/chans…
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シートマスクがピタッと密着する裏ワザ！
せっかくのシートマスク、浮いてたらもったいない！ 4箇所カットするだけで、ピタッと密着して快適に！ 小さな工夫で、肌への効果は大きく変わる！ 試…