ZEPP TOKYOで3月7日、8日に予定されていた aiko の「Love Like Rock vol.9」ファイナル・セミファイナル2公演が、新型コロナウイルスの感染拡大にともない延期されました。これを受けaikoは8日夜、自身の YouTube チャンネルにて「Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜」という形でライブ配信を実施しました。今回のライブ配信はリアルタイムで約13万人が視聴し、Twitterでは「aiko」というワードが日本のトレンド1位に浮上するなど大きな話題に。アーカイブは2日で140万回再生を突破しています。セットリストは「ストロー」や「カブトムシ」といった代表曲のほか、最新シングルの「青空」も含めた全12曲。このほど全楽曲のサブスクも解禁されたので、気になった曲はそちらでチェックすることもできます。なお、アーカイブの配信は15日23時59分までとなっておりますのでご注意下さい。■■aiko official YouTubehttp://www.youtube.com/user/aikoOfficial■■aiko配信サイトはこちらhttps://aiko.lnk.to/artistPR■■aiko配信スタート特設サイトhttp://aiko.com/subscription/