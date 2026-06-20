梅雨以外の時期、カバンに常備するのであれば折りたたみ傘一択ですが、梅雨から台風の季節にかけては、出番が多くなる分、しっかり雨を避けられる長傘に軍配が上がります。とはいえ、折りたたみ傘なら晴雨兼用や軽さ、たたみやすさなど機能面で特徴のあるモノが多く、選びがいもありますが、長傘となるとちゃんと選んだことがないという人も多いかもしれません。長傘といえばまず思い浮かぶ、急な雨で飛び込んだコンビニで購入した