「昭和レトロ」は納得ですが、近ごろは「平成レトロ」なんて言葉もある模様。昭和生まれの筆者は、時の速さにクラクラしてしまいます。平成までレトロ扱いとは……。しかし、50年も経てば平成は確実にレトロでしょう。そして、そんな50年後の世界を描いた漫画『50年後の平成女児』がSNSで話題になっています。◆老人ホームで懐かしのプロフ交換ある日、老人ホームで84歳の安井姫香さん（平成1桁生まれ）が「ねぇ プロフ帳書か