マイクラといえば、老若男女が楽しめるゲームのひとつ。特に、本物さながらの建築物をつくり上げる工程は、大人も思わずのめり込んでしまう楽しさ！ 今回は、設計図＆解説を見ながらマネするだけで、超絶カッコイイ建物が完成する『Nintendo Switch版 マインクラフト ファンタジー建築ガイド』をピックアップしてご紹介します。 中世のファンタジーな世界を完全再現できるこの一冊の電子版が、本日6月17日限定で499円だって