マイクラといえば、老若男女が楽しめるゲームのひとつ。特に、本物さながらの建築物をつくり上げる工程は、大人も思わずのめり込んでしまう楽しさ！

今回は、設計図＆解説を見ながらマネするだけで、超絶カッコイイ建物が完成する『Nintendo Switch版 マインクラフト ファンタジー建築ガイド』をピックアップしてご紹介します。

中世のファンタジーな世界を完全再現できるこの一冊の電子版が、本日6月17日限定で499円だってよ！ みんな注目！！

Nintendo Switch版 マインクラフト ファンタジー建築ガイド (ワン・コンピュータムック) 編集:ゲットナビ編集部 \499 （2026/06/17 11:30時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

マイクラ初心者でもわかりやすい！ 建物を輪切りした設計図

本書は「とにかくわかりやすい」点が人気の秘密。紹介している建物、すべてが設計図付きであり、その設計図がこの上なく丁寧につくられているんです。

具体的には、建築物を1層（ブロック一段分）ずつ分解し、それぞれの層でどんなブロックを並べていけばいいかが記されています。つまり、「建物を横から輪切りにした図」が展開されているというわけ。

ブロックを置く向きも正確に示してあるので、途中で頭がパニックになることなく、着実に建物を完成へと近づけていけます。

人気クラフターによる幻想的な建築物にチャレンジ！

もうひとつ、本書の魅力は、YouTubeなどで活躍する人気のクラフターが手がけた建築物を収録している点。

塔と家がミックスした「オレンジの塔付きの家」や、宙に浮かぶクリスタルがまばゆい「クリスタルの噴水」など、まさにファンタジーの世界そのもの！

これが自分の手でつくれるなんて、ワクワクしちゃいますね！

全ページふりがな付きなので、子どもと一緒に楽しむもあり。今度の休みは、マイクラでファンタジーの世界に没頭してみては……！

『Nintendo Switch版 マインクラフト ファンタジー建築ガイド』が499円で手に入るのは、今日だけ。このチャンスをお見逃しなく！

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