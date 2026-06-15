[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)※05:00開始<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 3 谷口彰悟DF 16 渡辺剛DF 21 伊藤洋輝MF 8 久保建英MF 10 堂安律(Cap)MF 11 前田大然MF 13 中村敬斗MF 15 鎌田大地MF 24 佐野海舟FW 18 上田綺世控えGK 12 大迫敬介GK 23 早川友基DF 2 菅原由勢DF 4 板倉滉DF 5 長友佑都DF 20 瀬古歩夢DF 22 冨安健洋DF 25 鈴木淳之介MF 7 田中碧MF 17 鈴木唯人FW 6 町野修斗FW 9 後藤啓介