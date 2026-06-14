SNSで話題のぽっちゃりアイドル「びっくえんじぇる」が14日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。メンバーのもえのの食生活に明石家さんまとマツコ・デラックスが驚いた。もえのは体重101キロでメンバー1の大食いで1日8食食べていることを明かした。“ぽっちゃり界”の先輩として出演した内山信二（44）は「我々デブ界でも多い人で7食なんですよ」と解説した。マツコは「そこを超えられないのね？」と聞くと、