漫画『電撃デイジー』がテレビアニメ化されることが決定し、2027年に放送されることが発表された。監督は上野壮大、制作はスタジオディーンが担当する。【画像】公開された『電撃デイジー』アニメ化記念イラスト同作は、2007年から2013年まで『ベツコミ』にて連載され、世界累計発行部数500万部を突破した作品で、最富キョウスケによる恋愛あり、サスペンスありの少女漫画で唯一無二のストーリー。一通のメールから始まる優し