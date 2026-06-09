『電撃デイジー』20年経てアニメ化で2027年放送 制作はスタジオディーン
漫画『電撃デイジー』がテレビアニメ化されることが決定し、2027年に放送されることが発表された。監督は上野壮大、制作はスタジオディーンが担当する。
【画像】公開された『電撃デイジー』アニメ化記念イラスト
同作は、2007年から2013年まで『ベツコミ』にて連載され、世界累計発行部数500万部を突破した作品で、最富キョウスケによる恋愛あり、サスペンスありの少女漫画で唯一無二のストーリー。一通のメールから始まる優しさと危険が交差する、予測不能なラブサスペンスが描かれる。
今回のアニメ化に原作の最富キョウスケは「『電撃デイジー』がアニメ化とききましたが本当か…？どうやら本当らしい。やばいですね。照が、黒崎が動くのをみられる日が来るなんて。今から2027年の放映が楽しみで仕方ありません。アニメスタッフの皆さま、デイジーをよろしくお願いいたします」と喜んでいる。
◆あらすじ
何があっても きみを守るよ――
女子高生の紅林照は唯一の肉親である兄・奏一朗を亡くしてから、兄がくれた携帯電話に届く「DAISY」という謎の人物からのメールが心の支えだった。
ある日、窓ガラスを割ってしまった照は、校務員の黒崎祐の下僕として働くことに。
口が悪く人使いが荒いが、なぜか照のことを優しく見守る黒崎。
そんな黒崎との出会いが、照の運命を大きく変えていく――。
【メインスタッフ】
監督：上野壮大
シリーズ構成：平林佐和子
キャラクターデザイン：村上彩香
音楽：横山克
制作：スタジオディーン
【画像】公開された『電撃デイジー』アニメ化記念イラスト
同作は、2007年から2013年まで『ベツコミ』にて連載され、世界累計発行部数500万部を突破した作品で、最富キョウスケによる恋愛あり、サスペンスありの少女漫画で唯一無二のストーリー。一通のメールから始まる優しさと危険が交差する、予測不能なラブサスペンスが描かれる。
◆あらすじ
何があっても きみを守るよ――
女子高生の紅林照は唯一の肉親である兄・奏一朗を亡くしてから、兄がくれた携帯電話に届く「DAISY」という謎の人物からのメールが心の支えだった。
ある日、窓ガラスを割ってしまった照は、校務員の黒崎祐の下僕として働くことに。
口が悪く人使いが荒いが、なぜか照のことを優しく見守る黒崎。
そんな黒崎との出会いが、照の運命を大きく変えていく――。
【メインスタッフ】
監督：上野壮大
シリーズ構成：平林佐和子
キャラクターデザイン：村上彩香
音楽：横山克
制作：スタジオディーン
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