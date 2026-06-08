筒井が福井の喫茶店で〜大人のお子様ランチ〜食べてみた！サムネイル 乃木坂46が、グループ史上最大規模となる、全国8都市18公演を巡る「真夏の全国ツアー2026」の開催に合わせ、公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」との連動企画をスタートさせた。第１弾として公開されたのは、筒井あやめによる定番シリーズ「筒井あやめのふらっと喫茶探訪」。【動画】全ツ連動第1弾筒井が福井の喫茶店で〜大人のお子様ランチ