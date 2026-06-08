ボートレーサーの宮本琉正（２０＝福岡）が８日、ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村３」４日目３Ｒで１着。デビュー初勝利を飾った。４号艇で出走した宮本は、４カドからコンマ０２の渾身ショットを決めると、そのまま内３艇をまくりきった。昨年５月若松のデビューから、１年１か月で待望の初勝利を飾った。８Ｒ終了後に行われた水神祭には、福岡支部の先輩に水面へ投げ込まれる祝福を受け「うれしい