櫻坂46『What’s “KAZOKU”?』MVサムネイル 櫻坂46が８日、最新シングルから『What’s “KAZOKU”?』のMUSIC VIDEOを公開した。【動画】公開された櫻坂46『What’s “KAZOKU”?』ミュージックビデオ本楽曲は、MBS/TBS系で放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当している。今回の15枚目シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』は、坂道グループ初の両A面シングルとなって