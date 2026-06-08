

櫻坂46『What’s “KAZOKU”?』MVサムネイル

櫻坂46が８日、最新シングルから『What’s “KAZOKU”?』のMUSIC VIDEOを公開した。

【動画】公開された櫻坂46『What’s “KAZOKU”?』ミュージックビデオ

本楽曲は、MBS/TBS系で放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマを担当している。

今回の15枚目シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』は、坂道グループ初の両A面シングルとなっており、両曲のセンターを二期生の森田ひかるが務める。表題曲センターとしては11thシングル『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。二期生・三期生の参加楽曲で、発表時には大きな反響があった。

本作品の監督を務めたのは、新保拓人氏。櫻坂46のMUSIC VIDEOの監督を担当するのは初めて。舞台となるのは“家”。“空想”が現実へと広がっていく様子を描いた、遊び心と幻想性にあふれた作品となっている。家具が自由に動き出したり、マットレスの山に埋もれたりなど、思わず目を奪われるユニークな演出が次々と展開され、現実とファンタジーが交差する、没入感のある映像に仕上がっている。