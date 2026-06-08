ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯」は3日目を終えた。今節は地元勢が大挙14人参戦しており、3日目終了時点で18位以内には8人が残っている。若手の奮闘も光っており、11位タイの谷口佳蓮（24＝香川）、門田栞、13位の三嶌さららは、さらに上を目指せる仕上がりだ。4、5、6月と当地3カ月連続参戦となる谷口は「レディースオールスターではファンの方がタオルを振って応援してくれてうれしかったし