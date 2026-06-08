INI（Special thanks to Emporio Armani） グローバルボーイズグループINIが、【エンポリオ アルマーニ】2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」を、6月10日0時00分にデジタル配信することが決定した。【写真】INI池崎理人が描きおろした「Sand Castle」アートワークINIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、