今月（6月）は「牛乳月間」です。酪農の事業者でつくる団体が、牛乳の消費拡大を呼びかけようと岡山県庁を訪れました。 【写真を見る】6月は牛乳月間！「おいしいので一度でいいので食べて」酪農事業者らが牛乳の消費拡大を呼びかけ【岡山】 知事「消費拡大をPRしていきましょう」 酪農や乳製品の事業者でつくる団体の代表10人が岡山県の伊原木知事を訪ね、牛乳や加工品を贈呈しました。全国の酪農・乳業団体では、毎年6月を「