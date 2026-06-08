体育館の天井断熱材が落下 岡山市南区の彦崎小学校の体育館で天井断熱材が落下しているのが見つかりました。けが人はいませんでした。 【現場の写真をもっとみる】小学校の体育館の天井断熱材が落下長さ180センチ 重さ約2.5キロ 利用者が落下した断熱材を発見 岡山市によりますと、おととい（6日）午後6時ごろ、一般開放されていて利用していた人が岡山市立彦崎小学校の体育館で落下した天井断熱材を発見しました。断熱材