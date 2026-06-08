ココヨワチャンネルが「【人間関係の終わり】それ、心が相手を拒絶していますよ！関わりたくない時の心のサイン7選」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、自分の心と体が相手を完全に拒否している時に現れる具体的な兆候について解説している。 動画では、心と体が繋がっているため、心が拒絶すると体にも「拒否反応」が現れると定義する。Ryota氏は、そのサインとして7つのポイントを挙げた。 まず1つ目は「