気象予報士の松浦悠真氏がYouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、「【梅雨末期】今週は沖縄・奄美で警報級のおそれ300ミリ超の大雨も｜週間解説 #梅雨 #大雨 #梅雨末期」と題した動画を公開した。6月8日週の週間天気について、特に沖縄・奄美地方における梅雨末期の大雨への警戒を解説している。 松浦氏によると、関東甲信や東海では梅雨入りが発表されたものの、今週はまとまった雨はあまり予想されていないという。北日