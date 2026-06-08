上方落語協会会長の笑福亭仁智（73）は8日、来月11日に開館から8周年を迎える「神戸新開地・喜楽館」の特別公演（7月6〜12日）開催について発表。「大阪の繁昌亭と神戸の喜楽館は（上方落語の）両輪。ますます発展して、番組を充実させたい」と語った。連日、上方落語界の大御所、人気者が集結。仁智の他、桂福団治、桂文枝、月亭八方、桂文珍、桂福笑、露の都、桂米団治、笑福亭松喬、桂あやめ、笑福亭銀瓶、桂吉弥、桂かい枝