JR四国によりますと、きょう（8日）、土讃線（多度津～高知）では、坪尻駅～箸蔵駅間で斜面崩壊が発生したため、普通列車の琴平駅～阿波池田駅間で終日列車が運転をストップしています。 あす９日（火）以降の運転計画については、詳細が決まり次第、発表するとしています。 また、この影響で特急南風（岡山駅～高知駅間）が終日運休、特急しまんと（高松駅～高知駅間）で終日運休の影響が出てい