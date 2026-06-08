脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「こういうポジショントークだったら大いに結構。」を公開した。動画では、否定的な文脈で語られがちな「ポジショントーク」について、独自の視点からその重要性と向き合い方を語っている。 茂木氏はまず、「パフォーマンスというのは大事だと思っている」と切り出した。和製英語である「ポジショントーク」は、自身の関わ