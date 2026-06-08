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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「こういうポジショントークだったら大いに結構。」を公開した。動画では、否定的な文脈で語られがちな「ポジショントーク」について、独自の視点からその重要性と向き合い方を語っている。



茂木氏はまず、「パフォーマンスというのは大事だと思っている」と切り出した。和製英語である「ポジショントーク」は、自身の関わる仕事など利益の方向に誘導するような悪い意味合いで使われることが多いと指摘。しかし、「人間は考えてみると色々なポジションを引き受けている」とし、公職に就いている人だけでなく、それぞれの立場で持っている役割を果たすことは決して悪いことではないと語った。



さらに茂木氏は、役割を果たす上でどうしてもパフォーマティブになる側面があると説明。「ポジションロール、ポジションアクションを積極的に引き受けることで見えてくるものもある」と主張し、ポジショントークを前向きに捉える姿勢を示した。役割を演じるうちに、徐々に自分のものになっていく過程についても言及している。



一方で、役割を演じるあまり本来の自分と同一化してしまう危険性にも触れ、「生まれてきた時の素の自分とは違う」と釘を刺した。最後には「程よい感じでポジショントークをして、それとは違う素の自分も忘れないようにしておくことが大事」と締めくくり、社会的役割と本来の自己とのバランスを保つよう視聴者にメッセージを送った。