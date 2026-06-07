INI（C）GOBU GOBU Festival INIが７日、万博記念公園 東の広場で開催された「ごぶごぶフェスティバル2026」（以下、ごぶごぶフェス）に出演。【写真】INI「ごぶごぶフェス」熱いライブパフォ浜田雅功の何気ない一言から始まった、奇跡の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェス」。３度目の開催となった今回は、会場を関西最大級の野外会場である万博記念公園 東の広場に移転。過去最大スケールへと進化を遂げ６月６日