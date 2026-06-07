

INI（C）GOBU GOBU Festival

INIが７日、万博記念公園 東の広場で開催された「ごぶごぶフェスティバル2026」（以下、ごぶごぶフェス）に出演。

【写真】INI「ごぶごぶフェス」熱いライブパフォ

浜田雅功の何気ない一言から始まった、奇跡の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェス」。３度目の開催となった今回は、会場を関西最大級の野外会場である万博記念公園 東の広場に移転。過去最大スケールへと進化を遂げ６月６日と７日の２日間にわたり開催。そして、今年も浜田 CEO（Chief Event Organizer）からのオファーに応え、多くの超豪華アーティストが参戦。会場には史上最多となる5.4万人（２日間計）のオーディエンスが集結し、初夏のフェスを楽しんだ。

DAY2のトップバッターをつとめたのは、11人組グローバルボーイズグループ・INI。田島将吾が腰の治療のために欠席となったが、ステージに現れた池崎理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢、西洸人、藤牧京介、松田迅は、降りしきる雨をものともせずむしろ雨であることを心から楽しむように、水たまりで遊ぶ少年のような笑顔と元気さで、弾けるようにアッパーチューンを繋いでいく。

さらに、大人数だからこそ魅せられるフォーメーションと躍動するコレオで圧倒。最新シングルのカップリング曲『All 4 U』やメドレーを含む全8曲を全力でパフォーマンスした。

MC では万博記念公園のある大阪・茨木市出身の佐野が嬉しそうに「太陽の塔クイズ」を出す場面も。彼らのライブとMINI（ファンの呼称）への想い、姿勢、魅力が伝わってくる最高のステージだった。

セットリスト

M1.HEROM2.True LoveM3.OURSM4.DUMM5.Walkie TalkieM6.CALL119M7.ALL 4 UM8.FANFARE