競泳女子で五輪３大会出場の鈴木聡美（ミキハウス）が自身の快挙に驚きを示した。日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）で午前に行われた５０メートル平泳ぎの予選では、３１秒１６の全体１位で決勝に進出。午後の決勝でも２位に大差をつけ、３０秒３９で圧勝した。今大会では平泳ぎで１００、２００メートルでも優勝しており、この日の５０メートルも合わせて３冠を達成。さらに同種目で９連覇を果たした。