元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が3日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「タイガース交流戦苦戦の原因、、、」に出演。阪神が交流戦で苦戦している理由を分析した。赤星憲広氏○阪神の交流戦“苦戦理由”を赤星憲広氏が分析6日終了時点で10試合を消化し、4勝6敗と負けが先行している阪神。特に交流戦の開幕カードとなった日本ハムとの3連戦で3連敗を喫したことが、幸先の悪いスタート