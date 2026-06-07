津山市出身で、現在はオランダで活躍する佐野航大（さの・こうだい）選手のサッカー教室が笠岡市で開かれました。 【写真を見る】佐野航大選手が地元・岡山でサッカー教室「速さがすごかった」憧れの選手のプレーに小学生も大興奮 「みんな全力で楽しんでいろんなものを俺から吸収して」オランダ1部NECナイメヘンに所属する佐野航大選手とサッカーを通じて交流してもらおうと開かれたものです。岡山県の