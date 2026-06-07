初夏の風物詩、「梅ちぎり」が岡山市東区の神崎緑地公園で行われました。 【写真を見る】【初夏の風物詩】梅ちぎり1キロ500円で販売されるとあって毎年人気梅酒や梅干しづくりに【岡山】 園内にあるおよそ350本の梅の木は、収穫の時期を迎え実が大きく膨らんでいます。 「梅ちぎり」は、地元のコミュニティ協議会が毎年開いているものです。1キロ500円と手頃な価格で販売されるとあって正午の開始と同時に多くの人が訪れ、