大谷翔平が第11号ホームラン！　山本由伸はパーフェクトピッチングで今季6勝目

ドジャースの大谷翔平選手は7試合ぶりの11号ホームラン。さらに、山本由伸投手が会心のピッチングで6勝目をあげました。

ドジャースは6日（日本時間7日）、ホームでエンゼルスと対戦。中5日で先発マウンドに立った山本は初回、2アウト1塁の場面で、センターへの大きなフライ…かと思いきや、パヘスがキャッチできず、タイムリースリーベースとなり先制点を許します。

その裏、1番・指名打者の大谷は第1打席。打球は高くバウンドし、ボテボテの当たりでしたが、快速を飛ばし、内野安打を記録。2試合ぶりのヒットとなります。

続く2番、パヘスがツーランホームランを放ち、逆転に成功。その後も打線がつながり、打者一巡で迎えた大谷の第2打席でした。レフトスタンドへの一発は、6月初のアーチ。7試合ぶり、第11号ツーランホームランとなりました。

打線から大量援護をもらった山本は、2回以降は完璧に立ち直ります。8回まで1人のランナーも許さない、パーフェクトピッチング。8回93球を投げ、今シーズン6勝目を手にしました。

試合は9-2でドジャースが勝利しました。